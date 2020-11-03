Москвичку избили за беременность

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Минимум один человек стал жертвой крушения лодки с туристами у берегов турецкого курортного города Анталья на юге страны. ЧП произошло 3 ноября примерно в 50 метрах от берега.

Спасательная операция продолжается, причина инцидента пока неизвестна, передаёт агентство «Ихляс». По данным СМИ, в момент аварии на борту находились около 30 человек. Некоторые смогли доплыть до ближайшего маленького острова, находившегося...