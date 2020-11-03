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Происшествия

Москвичку избили за беременность

12:58, 03 ноября 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Москвы с жалобами на многочисленные ушибы и ссадины.

Как стало известно РЕН ТВ, медики диагностировали женщине травмы плеча, кисти и колена. Характер повреждений москвички заинтересовал полицию. Выяснилось, что пострадавшую избили.

Женщина рассказала, что у неё произошёл конфликт с родственниками в Терлецком парке, причём недовольство членов семьи было вызвано беременностью. Конфликт перерос в избиение, в котором участвовали пять человек.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

NEWS.ru ранее сообщал об инциденте с избиением в Бердске. Работник пресс-центра городской администрации Кирилл Цветков нанёс несколько ударов 68-летнему внештатному корреспонденту газеты «Свидетель» Сергею Болдыреву, обидевшись на комментарии журналиста в соцсетях.

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