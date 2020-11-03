Москвичку избили за беременность

Беременная женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Москвы с жалобами на многочисленные ушибы и ссадины.
Как стало известно РЕН ТВ, медики
Женщина рассказала, что у неё произошёл конфликт с родственниками в Терлецком парке, причём недовольство членов семьи было вызвано беременностью. Конфликт перерос в избиение, в котором участвовали пять человек.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
NEWS.ru ранее сообщал об инциденте с избиением в Бердске. Работник пресс-центра городской администрации Кирилл Цветков нанёс несколько ударов 68-летнему внештатному корреспонденту газеты «Свидетель» Сергею Болдыреву, обидевшись на комментарии журналиста в соцсетях.