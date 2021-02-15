Москвичке грозит десять лет тюрьмы за хищение исторического документа

https://static.news.ru/photo/8bc4248e-6fb9-11eb-a850-96000091f725_660.jpg Читальный зал Фото: ргвиа.рф

В Басманный суд Москвы передано дело жительницы столицы Екатерины Седовой, которую обвиняют в хищении исторического документа из государственного архива. Заседание пройдёт 18 февраля в 10:00.

62-летняя женщина спрятала в туфлю «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова». Этот документ был написан 3 марта 1857 года. Инцидент произошёл в начале ноября в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива.

Москвичка вытащила лист документа из архивного дела и спрятала в блокнот, а перед выходом из учреждения засунула его в туфлю. Похищенную ценность в обуви обнаружили сотрудники полиции. Стоимость исторического документа составила 50 тысяч рублей, установила экспертиза, кроме того, документ имеет особую ценность.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 164 УК РФ «Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность». Женщине грозит до десяти лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как писал NEWS.ru, из музея в Нидерландах в городе Лердам похитили картину голландского художника Франса Халса «Два смеющихся мальчика с кружкой пива». Произведение было создано в 1626–1627 годах.

Ранее двое мужчин попытались украсть скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге. Подозреваемые спустились по верёвке с моста, чтобы через окружающий замок ров вытащить из ниши одну из статуй. Росгвардию вызвал сторож музея. Когда сотрудники прибыли на место, один из злоумышленников уже пытался зацепить экспонат крюком.