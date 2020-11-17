Москвичка призналась в убийстве двух своих детей

Подозреваемая в убийстве двух малолетних детей жительница Москвы на допросе признала свою вину.
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В ходе допроса подозреваемая рассказала, что решение убить своих детей она приняла внезапно, после чего употребила спиртные напитки.
Ранее сообщалось, что тела детей трёх и пяти лет обнаружил в квартире на Тайнинской улице их отец. 32-летний мужчина был в разводе с их матерью, однако супруги продолжали жить вместе в съёмной квартире. Вернувшись домой, он нашёл девочку и её младшего брата мёртвыми, женщина же находилась в неадекватном состоянии.
Известно, что она ранее жаловалась на подавленное моральное состояние. 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук даже обращалась за помощью к врачам по поводу расстройства личности.