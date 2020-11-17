Москвичка призналась в убийстве двух своих детей

https://static.news.ru/photo/82209066-297d-11eb-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Подозреваемая в убийстве двух малолетних детей жительница Москвы на допросе признала свою вину.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие намерено просить суд об аресте женщины.

В ходе допроса подозреваемая рассказала, что решение убить своих детей она приняла внезапно, после чего употребила спиртные напитки.

Ранее сообщалось, что тела детей трёх и пяти лет обнаружил в квартире на Тайнинской улице их отец. 32-летний мужчина был в разводе с их матерью, однако супруги продолжали жить вместе в съёмной квартире. Вернувшись домой, он нашёл девочку и её младшего брата мёртвыми, женщина же находилась в неадекватном состоянии.

Известно, что она ранее жаловалась на подавленное моральное состояние. 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук даже обращалась за помощью к врачам по поводу расстройства личности.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство двух малолетних». По данным следствия, предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия (удушье).