Москвичка призналась в убийстве бомжа на детской площадке

https://static.news.ru/photo/061e3df2-e7e1-11ea-bc49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодая москвичка призналась, что убила мужчину без определённого места жительства на детской площадке в столице. Девушка в возрасте 21 года полностью признала свою вину.

По версии следствия, убийство произошло утром 16 августа на площадке у жилого дома по улице Трубной. Там было найдено тело мужчины без видимых признаков убийства, пишет «Вечерняя Москва».

Однако экспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы живота, переломов рёбер и разрыва внутренних органов. Подробности происшествия не разглашаются. Подозреваемая арестована.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир.