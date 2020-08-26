Москвичка призналась в убийстве бомжа на детской площадке

Молодая москвичка призналась, что убила мужчину без определённого места жительства на детской площадке в столице. Девушка в возрасте 21 года полностью признала свою вину.
По версии следствия, убийство произошло утром 16 августа на площадке у жилого дома по улице Трубной. Там было найдено тело мужчины без видимых признаков убийства,
Однако экспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы живота, переломов рёбер и разрыва внутренних органов. Подробности происшествия не разглашаются. Подозреваемая арестована.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир.
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