Москвичка оставила троих детей раздетыми на морозе

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Троих детей доставили в больницу в Москве после того, как мать оставила их раздетыми на улице. Женщину задержали.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) УК РФ, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

11 февраля поздно вечером 33-летняя многодетная мать доставила своих детей на территорию лесополосы, раздела их и обнажилась сама. Следствие считает, что женщина имела умысел на убийство детей. Очевидец происходящего сообщил об этом в полицию. Детей с разными стадиями обморожения госпитализировали, мать также попала в больницу. Следователи намерены проверить состояние её психического здоровья, передаёт «Интерфакс».

По данным Telegram-канала «112», младшему из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет. По некоторым данным, женщина пыталась отомстить своему мужу после ссоры.

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