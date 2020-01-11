https://static.news.ru/photo/cc0b787e-350b-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-западе столицы полиция задержала 25-летнюю москвичку, ранившую ножом своего мужа во время домашней ссоры. 28-летний мужчина был доставлен в реанимацию с проникающим колото-резаным ранением груди.

Была задержана безработная жена потерпевшего, которая в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений ножом причинила своему мужу ранение, после чего скрылась, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили подтвердил, что на его жену напал с ножом неизвестный мужчина. Он также подчеркнул, что это уже не первое нападение на Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких и пришла в сознание. Со слов мужа, ножом была задета левая часть шеи, произошла большая потеря крови.