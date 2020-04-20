Медики рассказали, отчего умерла москвичка на лавочке у подъезда

https://static.news.ru/photo/212d72f2-82dd-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной скоропостижной смерти выписанной из больницы женщины у подъезда дома в Москве стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Там отметили, что женщина поступала в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и немного повышенную температуру. По данным томографии, изменений в лёгких не оказалось, а тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

На следующий день пациентку выписали, а к дому её привезли социальные работники, которые, как утверждают в депздраве, и вызвали медиков, когда женщине стало плохо. Бригада скорой помощи приехала в течение 11 минут и констатировала смерть.

Смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет, — сказано в сообщении департамента.

Тем не менее, там отметили, что по факту произошедшего проводится внутренняя проверка. Обстоятельства смерти москвички выясняют и правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в столичном районе Марфино. Как писал NEWS.ru, 48-летняя жительница Москвы, страдающая от цирроза печени и пневмонии, скончалась на лавочке возле своего дома через несколько минут после того, как вернулась домой, выписавшись из больницы.