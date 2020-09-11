Москвичка и трое детей госпитализированы после дезинфекции квартиры

https://static.news.ru/photo/7aecb25c-f42b-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина и трое её маленьких детей отравились после дезинфекции от тараканов на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Согласно данным следствия, в одной из квартир на юге столицы провели работы по дезинфекции, в результате которых пострадали женщина и дети. Их доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнила Иванова.

В настоящее время следователи выясняют, какая фирма проводила дезинфекцию. Также они намереваются проверить качество используемых средств и безопасность предоставляемых услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух 19-летних парней, которые отравились угарным газом в гараже. Тела молодых людей без видимых телесных повреждений были обнаружены 8 сентября.