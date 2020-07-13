Москвичам объяснили странный гул на западе столицы

https://static.news.ru/photo/afeec49e-c524-11ea-8a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosenergo.gazprom.ru

Сильный гул, на который жаловались днём 13 июля жители западных районов Москвы, был вызван плановой технической проверкой на ТЭЦ-25, расположенной на улице Генерала Дорохова.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПАО «Мосэнерго». Ранее жители столицы в мессенджерах и социальных сетях сообщали о странном низком гуле, который на протяжении около 15 минут можно было хорошо расслышать в Западном и Юго-Западном административных округах Москвы. Ряд граждан распространяли видеозаписи загадочного явления.

В Мосэнерго сообщили что на ТЭЦ-25 прошла плановая проверка предохранительных клапанов на паропроводе энергоблока № 7. Именно эта операция вызвала шум в близлежащих районах, который встревожил москвичей. В настоящее время станция работает в дежурном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи недовольны шумом газонокосилок, который мешает им отдыхать на выходных. Также жители города выразили недовольство тем, что коммунальщики уничтожают разнотравье во дворах жилых домов.