Москвичам объяснили странный гул на западе столицы

Сильный гул, на который жаловались днём 13 июля жители западных районов Москвы, был вызван плановой технической проверкой на ТЭЦ-25, расположенной на улице Генерала Дорохова.
Об этом ТАСС
В Мосэнерго сообщили что на ТЭЦ-25 прошла плановая проверка предохранительных клапанов на паропроводе энергоблока № 7. Именно эта операция вызвала шум в близлежащих районах, который встревожил москвичей. В настоящее время станция работает в дежурном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что москвичи недовольны шумом газонокосилок, который мешает им отдыхать на выходных. Также жители города выразили недовольство тем, что коммунальщики уничтожают разнотравье во дворах жилых домов.
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