Москвич упал с 18-го этажа и выжил

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель Москвы, выпавший с 18-го этажа, остался жив, сумел самостоятельно дойти до консьержки и попросил вызвать скорую помощь. Инцидент произошёл 2 марта на Беломорской улице около 20:30.

Как пишет MK.RU, вечером в подъезд, один из входов в который расположен внутри двора, позвонил местный житель. Он был в майке и трусах. Руки мужчины были расцарапаны, а из губы текла кровь. Москвич пояснил консьержке, что выпал с 18-го этажа.

Женщина уложила пострадавшего, который жаловался на боли в спине, на диван, вызвала скорую помощь и сообщила его родителям. Медики поставили диагноз «перелом поясничного позвонка» и госпитализировали москвича. Мужчина остался жив, поскольку упал туда, где растут кусты, и лежит достаточно много снега. По факту произошедшего силовики начали проверку.

Консьерж рассказала журналистам, что давно знает этого мужчину. Она назвала его приветливым и общительным человеком, не страдающим вредными привычками. Родители пострадавшего 35-летнего москвича рассказали полицейским, что их сын имеет вторую группу инвалидности с 19 лет. Он состоит на учёте в психиатрической клинике и на днях должен вновь лечь в больницу.

Как писал NEWS.ru, в Нижегородской области девушка провалилась в яму с кипятком и получила около 75% ожогов тела. Инцидент произошёл в городе Дзержинске на улице Петрищева возле дома № 10. Медики ведут консультации со специалистами Приволжского медуниверситета. Как только состояние пострадавшей позволит, её перевезут в Нижний Новгород.