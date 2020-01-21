https://static.news.ru/photo/dbc2be30-3c68-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали 38-летнего безработного мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над собственной матерью. Об этом сообщили в ГСУ СКР.

Труп 69-летней женщины был обнаружен в квартире на Коломенской набережной в понедельник, сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, нападавший во время ссоры взялся за топор или нож и нанёс пенсионерке скальпированную рану головы. Кроме того, руки женщины также все были изрезаны.

Пожилая москвичка от полученных увечий сразу же скончалась. Криминалисты изъяли из квартиры вероятные орудия убийства, среди которых были топорик, молоток и семь ножей. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье свекровь зарубила топором свою 55-летнюю невестку.