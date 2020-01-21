Столичные полицейские задержали 38-летнего безработного мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над собственной матерью. Об этом сообщили в ГСУ СКР.
Труп 69-летней женщины был обнаружен в квартире на Коломенской набережной в понедельник,
Пожилая москвичка от полученных увечий сразу же скончалась. Криминалисты изъяли из квартиры вероятные орудия убийства, среди которых были топорик, молоток и семь ножей. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье свекровь зарубила топором свою 55-летнюю невестку.
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