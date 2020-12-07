Москвич сбросил котов в окно с девятого этажа

https://static.news.ru/photo/c6e9d0b0-38a8-11eb-877b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы мужчина сбросил из квартиры на девятом этаже двух котов. Животные погибли.

Инцидент произошёл в одном из домов на Хамовническом Валу. Как сообщила 39-летняя москвичка, котов сбросил её 41-летний муж. Также он выбросил некоторые вещи.

Мужчина в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали сотрудники полиции. Москвич заявил, что выбросил котов во время семейной ссоры, передаёт НТВ.

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