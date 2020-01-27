https://static.news.ru/photo/bd1bf112-410f-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: lentina_x/flickr.com

Житель Москвы был задержан за раздачу леденцов у школы на Голубинской улице.

Москвича доставили в ОВД по району Ясенево. Он заявил, что угощал детей леденцами «Петушок» в качестве благотворительной акции. Сейчас мужчину допрашивают. Конфеты были отправлены на экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ленинградской области дети отравились конфетами с метадоном. Инцидент произошёл в деревне Гарболово. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что дети съели сладости, которыми их угостил одноклассник из приёмной семьи. После этого четырёх детей госпитализировали с болью в животе и головокружением.

В Москве 16 детей попали в больницу с пищевым отравлением. Они приехали в столицу на соревнования по робототехнике.