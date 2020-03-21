В Москве дети трёх и восьми лет стали свидетелями убийства их матери и её родителей.
Инцидент произошёл в районе Волоколамского шоссе. По данным Telegram-канала «112», мужчина напал на свою жену с ножом, а потом расправился с её родителями. После этого он позвонил своей матери и попросил приехать. Женщина в свою очередь вызвала полицию. В квартире на тот момент находились двое детей.
Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек.
Добавьте наши новости в избранные источники