https://static.news.ru/photo/10f083c2-6b3e-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве дети трёх и восьми лет стали свидетелями убийства их матери и её родителей.

Инцидент произошёл в районе Волоколамского шоссе. По данным Telegram-канала «112», мужчина напал на свою жену с ножом, а потом расправился с её родителями. После этого он позвонил своей матери и попросил приехать. Женщина в свою очередь вызвала полицию. В квартире на тот момент находились двое детей.

Как сообщает Znak, ссылаясь на данные ГСУ СКР по Москве, подозреваемый уже задержан. Детей передали родственникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек.