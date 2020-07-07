Москвича обвинили в изнасиловании девяти детей в столице и Твери

https://static.news.ru/photo/2d1265aa-c144-11ea-8776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нагатинский районный суд поступило дело 52-летнего москвича, которого обвиняют в насилии нат девятью детьми, которые он совершал как в квартире в Москве, так и в доме в Тверской области. Мужчина находится под стражей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Жителя столицы обвиняют в том, что он, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, ни один из которых не достиг 14-летнего возраста, совершал над ними развратные действия, передаёт РИА Новости.

В период с декабря 2016 года по июнь 2018 года беспомощными жертвами насильника стали девять детей. Из них восемь потерпевших — мальчики и одна девочка.

Между тем накануне в Омске завершилось расследование резонансного дела о развращении малолетних. Подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к своим детям — двум девочкам 9 и 11 лет — признал вину после проверки на полиграфе.

Согласно версии следователей, отец надругался над старшими девочками в декабре 2019 года. После этого педагоги стали замечать изменившееся поведение школьниц и решили провести с ними беседу, в ходе которой они и рассказали учителям о домогательствах отца. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Как писал NEWS.ru, ранее обвиняемый в изнасиловании координатор Gulagu.net в СИЗО наглотался гвоздей.