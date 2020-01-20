https://static.news.ru/photo/c592a41a-3b8f-11ea-b3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Stolt / CHROMORANGE/Global Look Press

Страдавший от алкогольной зависимости житель Москвы несколько недель прожил в одной квартире с телом скончавшейся матери, после чего умер сам. Об этом журналистам в понедельник, 20 января, рассказали информированные источники.

Мужчина проживал с 74-летней матерью в столице на улице Скульптура Мухиной. Тревогу забил его пожилой отец, который жил отдельно от членов семьи ещё с 1990-х годов. Пенсионер приехал проведать родных. Долгое время он тщетно пытался достучаться до жильцов квартиры. После этого мужчина вызвал полицию.

Правоохранители проникли в квартиру, где были обнаружены тела пожилой женщины и её сына. Повреждений на них найдено не было. В полиции сделали вывод, что смерть наступила по естественным причинам.

Выяснилось, что женщина скончалась раньше своего сына. По словам соседей, в последнее время его видели с красным лицом и «стеклянными» глазами. Местные жители знали мужчину как запойного алкоголика. По имеющимся данным, причиной смерти москвича стала именно эта губительная привычка, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Даниловский умер на территории реалити-шоу «Дом-2». 36-летний мужчина работал телеоператором.

Во время съёмок очередного выпуска ему стало плохо. Окружающие сразу вызвали медиков, но врачи не смогли его спасти.