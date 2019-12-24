https://static.news.ru/photo/1fa478b0-2697-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Dieterich/imageBROKER.com

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в гостинице «Азимут» на Олимпийском проспекте.

Из здания отеля экстренно эвакуировали 670 человек. Впоследствии выяснилось, что один из постояльцев зажёг в своем номере свечу, на её пламя и сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, пожарная сигнализация сработала в российском модуле на Международной космической станции. Экипаж посчитал тревогу ложной. По словам космонавта Александра Скворцова, рядом с датчиком работал его коллега Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль.