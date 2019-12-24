Автоматическая пожарная сигнализация сработала в гостинице «Азимут» на Олимпийском проспекте.
Из здания отеля экстренно эвакуировали 670 человек. Впоследствии выяснилось, что один из постояльцев зажёг в своем номере свечу, на её пламя и сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, пожарная сигнализация сработала в российском модуле на Международной космической станции. Экипаж посчитал тревогу ложной. По словам космонавта Александра Скворцова, рядом с датчиком работал его коллега Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль.
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