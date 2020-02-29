https://static.news.ru/photo/65fb999e-5af7-11ea-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ritual.ru

В городской клинической больнице № 52 в Москве запретили посещать больных.

Как пишет РИА Новости, запрет связан с введением в медучреждении карантина из-за гриппа.

Больница на карантине из-за гриппа. Обычный грипп. Больница работает, как и работала, но нельзя посещать, — сообщили в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация, что больницу закрыли на карантин для проверки случая коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту Шереметьево с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.