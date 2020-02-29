В городской клинической больнице № 52 в Москве запретили посещать больных.
Как
Больница на карантине из-за гриппа. Обычный грипп. Больница работает, как и работала, но нельзя посещать, — сообщили в больнице.
Ранее в СМИ появилась информация, что больницу закрыли на карантин для проверки случая коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту Шереметьево с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.
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