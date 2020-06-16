Московского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/ff074490-afdd-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемому в стрельбе по полицейским на западе Москвы Ратмиру Галаеву будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

В настоящее время Галаев находится в одной из больниц, поскольку был ранен в перестрелке с полицейскими. На экспертизу он будет направлен как только позволит состояние его здоровья, пояснила Иванова ТАСС.

По её словам, исследование позволит установить причины нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошёл днём 15 июня на Ленинском проспекте. Полицейские подверглись обстрелу, когда проверяли документы у водителя такси. Предполагается, что Галаев вёл огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой. При задержании злоумышленника сотрудникам МВД также пришлось применить оружие.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как писал NEWS.ru, в ходе расследования было установлено, что Галаев тщательно готовился к нападению. В его компьютере были найдены видеоролики с нападениями на полицейских, а также тетрадь, по результатам изучения которой следователи предположили, что Галаев намеревался стать шахидом. Следствие также проверяет злоумышленника на предмет связи с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной в ряде громких преступлений. В частности, в убийстве начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре 2019 года.