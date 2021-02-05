Московского школьника ослепили сотрудники театра

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Московском драматическом театре имени Пушкина на Тверском бульваре ослепили 13-летнего школьника. Мальчик получил ожог сетчатки правого глаза. Об этом журналистам рассказала мама ученика Ирина Ворошилова.

Инцидент случился в конце января. Школьник вместе с мамой и братом пошёл в театр. Во врем представления на него навели лазерной указкой. Как сообщила москвичка, дети подумали, что сотрудники учреждения их так воспитывают, чтобы они не смотрели в смартфоны во время представления.

Через сутки мальчик сказал, что не видит одним глазом. Мама отвела его в клинику, где было диагностирован лучевой ожог макулярной зоны. Ребёнка пришлось госпитализировать.

По факту инцидента с сыном женщина обратилась в полицию и в Минкульт. Также она наняла адвокатов. Прокуратура Москвы начала проверку: правоохранители оценят безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей, передаёт телеканал «Звезда».

Как ранее писал NEWS.ru, в центре Москвы мужчина с кулаками набросился на школьника, который прогуливался со своей знакомой. Инцидент произошёл в Театральном проезде, рассказал источник в правоохранительных органах.

О произошедшем рассказал отец одиннадцатиклассника. В какой-то момент злоумышленник накинулся на школьника. Он избил несовершеннолетнего настолько сильно, что ему потребовалась медицинская помощь.