Московского подростка заподозрили в убийстве родителей

В Москве найдены тела убитой супружеской пары. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В совершении преступления подозревается 16-летний сын погибших. Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

Тела супругов были найдены 22 сентября в одном из жилых домов по улице Полярной. На них полицейские обнаружили множественные колото-резанные ранения.

Подозреваемого в убийстве подростка задержали и доставили в подразделение СКР для проведения следственных действий. Согласно предварительной информации, он систематически принимал наркотики и состоял на учёте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний школьник попытался убить членов своей семьи. По словам подростка, он устал от чрезмерной опеки со стороны матери. Юноша несколько раз сбегал из дома, но его быстро находили. На преступление его толкнула очередная ссора с родительницей из-за того, что он гулял дольше положенного. Подросток планировал убить родственников, забрать их деньги и сбежать в Ленобласть. Реализовать свой план он не сумел, его обезвредил отец.