Московский суд арестовал связанного с Тесаком националиста Токмакова

https://static.news.ru/photo/f25a05f4-4536-11eb-af92-fa163e074e61_660.jpg Семён Токмаков Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы арестовал Семёна Токмакова, обвиняемого в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Семёну Токмакову, — рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Токмакова обвиняют по статье «Убийство двух и более лиц, совершённых группой по мотивам национальной ненависти». Он будет находиться в СИЗО до 21 февраля.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о задержании шестерых неонацистов в Москве, Тюмени и Сочи, в числе которых был Токмаков. Их обвиняют в убийствах, произошедших в начале 2000-х годов, о которых следователям рассказал Марцинкевич. При задержании Токмаков оказал сопротивление, а позже стал сотрудничать со следствием и рассказал об убийстве двух лиц неславянского происхождения в Москве в 2003 году.

Кроме Токмакова были задержаны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулёв и Алексей Гудили. В настоящее время в суд не поступали ходатайства об избрании им меры пресечения.

Марцинкевич был осуждён на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Он должен был выйти на свободу в 2021 году, но в сентябре неожиданно покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили. В СК заявили, что за некоторое время до смерти националист признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней.

Как писал NEWS.ru, 27 октября в подмосковном лесу был найден труп 36-летнего Артёма Костылёва, который, по предварительным данным, совершил суицид. Покойный активно сотрудничал с Марцинкевичем и снимался в его постановочных роликах.