Московский стрелок рассказывал, что говорит с птицами

https://static.news.ru/photo/647a652e-afec-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ратмир Галаев, подозреваемый в нападении на полицейских на Ленинском проспекте, утверждал, что разговаривает с птицами. Об этом сообщили его родственники.

Он уверял, что вороны «таскают» ему новости, передаёт «МК». Кроме того, молодой человек посещал психиатра в Нальчике. В настоящий момент родные Галаева собирают документы, которые помогут доказать, что он был невменяемым.

Предполагаемый преступник дважды попадал в ДТП, в которых получал травмы головы. Кроме того, мужчина участвовал в боях без правил, в результате на одном из поединков у него отказала почка.

Подозреваемый учился в МГИМО и геологоразведочном институте, однако не смог закончить ни одно из учебных заведений. Он снимал квартиру с несколькими ингушам и чеченцами, однако соседи избегали его, так как считали нелюдимым.

Незадолго до происшествия молодой человек попросил у родителей 30 тысяч рублей на аренду квартиры, однако собрать смогли только 10 тысяч. Они хотели прислать ему деньги на билет до дома, так как нашли ему невесту, однако тот отказался, сославшись на Рамадан.

Инцидент с участием Галаева произошёл на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл молодой человек и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые стражи порядка открыли ответный огонь. Всех участников ЧП госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых. Свидетели рассказали, что в последнее время тот вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.

Накануне силовики задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. Также в ходе расследования стало известно, что семья стрелка связана с правоохранительными органами Ингушетии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Галаев, которого подозревают в стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, планировал стать шахидом. Такие выводы были сделаны после изучения записей в его личной тетради.