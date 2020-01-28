https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина проник в квартиру 76-летней пенсионерки, ограбил, изнасиловал, после чего задушил её. Подозреваемого задержали в аэропорту Домодедово. Им оказался 28-летний слесарь.

Инцидент произошёл на улице Архитектора Власова. В полицию поступила информация от соседки снизу. Она заявила, что её залили водой, а также она слышала крики о помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело женщины.

По предварительным данным, преступник напал на женщину и забрал у пенсионерки 30 тысяч рублей. Затем он её избил и изнасиловал, а чтобы скрыть следы преступления задушил женщину руками. Убийца сбежал из квартиры, выпрыгнув из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе. Жертвой насильника стала 31-летняя гражданка России.