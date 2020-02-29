Разбойное нападение на ломбард произошло в Москве 28 февраля. Ущерб составил около 2 млн рублей.
Преступление было совершено на улице Народного ополчения. Злоумышленник, вооружённый ножом, избил и связал кассира, затем похитил из сейфа заведения золотые ювелирные изделия, деньги и скрылся.
Информация о произошедшем поступила в полицию. Через несколько часов подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался мужчина 1985 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»,
Ранее NEWS.ru писал, что двое злоумышленников ограбили пассажира такси в центре Москвы. Угрожая оружием, они заставили мужчину перевести им деньги на банковскую карту через мобильное приложение.
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