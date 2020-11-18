Московский депздрав прокомментировал инцидент в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/1ef4a164-29bc-11eb-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Департамент здравоохранения Москвы прояснил ситуацию в инфекционной больнице в Коммунарке, где произошёл взрыв кислорода.

Сообщение депздрава опубликовано в Telegram-канале московского оперативного штаба. По информации департамента, в медучреждении во время пуско-наладочных работ во временных помещениях для пациентов разгерметизировалась кислородная линия, что привело к взрыву. Помещение ещё не ввели в эксплуатацию, пациентов в нём не было.

Депздрав подчёркивает, что при инциденте никто не пострадал и угрозы для медиков и больных в настоящее время нет. Над устранением неполадок работают технические специалисты.

Как передавал NEWS.ru, жителям соседнего с больницей в Коммунарке дома удалось снять последствия происшествия на видео. На кадрах видны густые облака белого дыма, клубящиеся над зданием медучреждения.