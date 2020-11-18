Московский депздрав прокомментировал инцидент в Коммунарке

Департамент здравоохранения Москвы прояснил ситуацию в инфекционной больнице в Коммунарке, где произошёл взрыв кислорода.
Сообщение депздрава опубликовано в Telegram-канале московского оперативного штаба. По информации департамента, в медучреждении во время пуско-наладочных работ во временных помещениях для пациентов разгерметизировалась кислородная линия, что привело к взрыву. Помещение ещё не ввели в эксплуатацию, пациентов в нём не было.
Депздрав подчёркивает, что при инциденте никто не пострадал и угрозы для медиков и больных в настоящее время нет. Над устранением неполадок работают технические специалисты.
Как передавал NEWS.ru, жителям соседнего с больницей в Коммунарке дома удалось снять последствия происшествия на видео. На кадрах видны густые облака белого дыма, клубящиеся над зданием медучреждения.