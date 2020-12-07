Московских полицейских арестовали за взятки на съёмках фильма о Чикатило

https://static.news.ru/photo/b8000034-392e-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырёх старших офицеров полиции арестовали в столице по делу о взятках, которые они получили за помощь в съёмках фильма, посвящённого маньяку Андрею Чикатило. Сотрудники правоохранительных органов за деньги перекрывали улицы для транспорта и пешеходов.

Пресненский райсуд Москвы заключил под домашний арест замначальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчинённых, замначальника 3-го отдела УООП Игоря Файзуллина и старшего инспектора управления Дениса Фёдорова, а также замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина, — сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам уголовного дела, 9 октября Фёдоров, Файзуллин и Кулишов получили от гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова 140 тыс. рублей за то, чтобы провести киносъёмки в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы. Ещё 180 тыс. рублей им передали за три дня съёмок в конце октября в районе Кривоарбатского переулка. Взятку в размере 80 тыс. рублей офицеры получили за то, чтобы киношники поработали на Театральной площади 18 ноября.

Отправленные ещё 20 ноября под домашний арест Денис Фёдоров и Игорь Файзуллин вину в получении взятки признали полностью, как и Дмитрий Смолин. Сергей Кулишов вину не признал. Ходатайство об избрании меры пресечения для Дмитрия Большакова в суд пока не поступало.

Как писал NEWS.ru, сотрудницу полиции в звании майора юстиции задержали в Москве. Ей инкриминируют получение взятки за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи, к уголовной ответственности. Она будет уволена «по отрицательным мотивам», сообщили в столичном главке МВД. В ведомстве уточнили, что непосредственные руководители задержанной будут привлечены к дисциплинарной ответственности.