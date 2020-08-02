Московские врачи достали кусок проволоки из глава китайского студента

Учащийся МГТУ имени Баумана из Китая попал на операционный стол в московской больнице после несчастного случая, который произошёл с ним во время ремонта в квартире.
Как
Врачей в итоге вызвала приехавшая девушка. Китайца доставили в местную больницу, а оттуда — в Первую городскую больницу имени Пирогова в Москве.
Хирурги извлекли инородное тело и дают благоприятный прогноз на заживление, несмотря на то, что несколько ценных часов было упущено. Врачи считают, что пострадавший снова сможет видеть этим глазом.
Мужчина учится на факультете инженерного бизнеса и для него это уже второе высшее образование. В Китае он изучал комплексную автоматизацию. В России он изначально хотел попасть на факультет робототехники, но не набрал нужного количества баллов. Семья китайца в шутку называет его «вечным студентом».
Ранее NEWS.ru писал об операции, которую провели хирурги в подмосковном Ступино. Они извлекли из глаза пациента трёхсанитеметрового червя.
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