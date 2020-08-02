Московские врачи достали кусок проволоки из глава китайского студента

https://static.news.ru/photo/8dd80082-d4c4-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащийся МГТУ имени Баумана из Китая попал на операционный стол в московской больнице после несчастного случая, который произошёл с ним во время ремонта в квартире.

Как пишет «Московский Комсомолец», 30-летний выходец из провинции Сычуань прибивал полки и монтировал мебель в своей съёмной квартире в подмосковном Красногорске, в процессе чего ему понадобилась выпрямить железную проволоку. Когда он ударил по ней молотком, кусочек проволоки отлетел и вонзился ему в глаз. Пострадавший растерялся и позвонил своей подруге, вместо того чтобы вызвать медиков.

Врачей в итоге вызвала приехавшая девушка. Китайца доставили в местную больницу, а оттуда — в Первую городскую больницу имени Пирогова в Москве.

Хирурги извлекли инородное тело и дают благоприятный прогноз на заживление, несмотря на то, что несколько ценных часов было упущено. Врачи считают, что пострадавший снова сможет видеть этим глазом.

Мужчина учится на факультете инженерного бизнеса и для него это уже второе высшее образование. В Китае он изучал комплексную автоматизацию. В России он изначально хотел попасть на факультет робототехники, но не набрал нужного количества баллов. Семья китайца в шутку называет его «вечным студентом».

Ранее NEWS.ru писал об операции, которую провели хирурги в подмосковном Ступино. Они извлекли из глаза пациента трёхсанитеметрового червя.