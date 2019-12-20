https://static.news.ru/photo/4e19fdb6-231b-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двум районным судам Москвы пришли сообщения о якобы взрывных устройствах в зданиях. Эвакуированы посетители Никулинского и Черёмушкинского судов.

Кроме того, неизвестные угрожали взорвать Чертановский, Люблинский, Хорошёвский, Коптевский, Тимирязевский и Головинский суды мегаполиса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровской, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад сообщения с угрозами взрывов получили три районных суда Петербурга и свыше 10 учебных заведений. Все они оказались ложными.