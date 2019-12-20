Двум районным судам Москвы пришли сообщения о якобы взрывных устройствах в зданиях. Эвакуированы посетители Никулинского и Черёмушкинского судов.
Кроме того, неизвестные угрожали взорвать Чертановский, Люблинский, Хорошёвский, Коптевский, Тимирязевский и Головинский суды мегаполиса,
Ранее NEWS.ru сообщал, что анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровской, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды Санкт-Петербурга.
Несколько дней назад сообщения с угрозами взрывов получили три районных суда Петербурга и свыше 10 учебных заведений. Все они оказались ложными.
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