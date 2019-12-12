Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 судов столицы.
В указанные здания прибывают экстренные службы. Ни одно из полученных и проверенных с 28 ноября сообщений о заложенных в различных учреждениях Москвы бомбах не подтвердилось,
Как писал NEWS.ru ранее, людей выводят из нескольких судов Северной столицы после поступивших сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Эвакуация проходит в Петродворцовом, Октябрьском и Приморском судах. В анонимных письмах, поступивших в учреждения, сообщается также, что заминированы 22 станции метрополитена.
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