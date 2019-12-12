https://static.news.ru/photo/c7332fc0-1cad-11ea-82e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 судов столицы.

В указанные здания прибывают экстренные службы. Ни одно из полученных и проверенных с 28 ноября сообщений о заложенных в различных учреждениях Москвы бомбах не подтвердилось, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, людей выводят из нескольких судов Северной столицы после поступивших сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Эвакуация проходит в Петродворцовом, Октябрьском и Приморском судах. В анонимных письмах, поступивших в учреждения, сообщается также, что заминированы 22 станции метрополитена.