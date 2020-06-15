Московские суды массово эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

https://static.news.ru/photo/36d72cea-af17-11ea-9d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников и посетителей десяти районных судов Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о «минировании». На улицу пришлось срочно вывести граждан, находившихся в Лефортовском, Измайловском, Басманном, Чертановском, Преображенском, Бутырском, Кузьминском, Нагатинском, Коптевском и Черёмушкинском судах.

Волна «минирований» захлестнула страну в конце 2019 года. Злоумышленники рассылают угрозы судам, торговым центрам, метрополитену, вокзалам, школам и детским садам. Все подобные сообщения оказались ложными, пишет РИА Новости.

После введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) подобные провокации прекратились. Федеральная служба безопасности заявляла, что «почтовые террористы» пользовались пятью зарубежными сервисами для массовой рассылки писем о «взрывных устройствах» в РФ. Роскомнадзор заблокировал к ним доступ.

Как писал NEWS.ru, 16 мая 2020 года все инфекционные больницы, родильные дома и станции метрополитена Москвы получили анонимные сообщения об угрозах взрыва. 9 мая после подобных сообщений кинологи и полицейские обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.