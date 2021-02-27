Московские спасатели опровергли сообщение о возгорании в башне «Федерация»

https://static.news.ru/photo/0193fba0-7909-11eb-867d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский главк МЧС РФ опроверг данные о возгорании в башне «Федерация» в Москва-Сити. В небоскрёбе проводили испытание дизельного генератора.

Никакого возгорания в башне «Федерация» не было, — передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Накануне пожар начался в двухэтажном здании старой постройки в центре столицы. Инцидент произошёл в доме 6/1 по улице Пятницкой. На месте работают пожарные. В здании находятся бары и магазины. Рядом с местом ЧП пахнет гарью, в окнах виден дым. Информацию подтвердили в департаменте транспорта Москвы.

В связи с произошедшим сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе случившегося, все машины перенаправляют в Большой Овчинниковский переулок.

Ранее такое же ЧП произошло в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, которое унесло жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.

Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.