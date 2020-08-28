Московская полиция начала проверку после избиения Жукова

https://static.news.ru/photo/6ee1dd94-eb15-11ea-bc37-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: instagram.com/realzhukov

Блогер Егор Жуков подал заявление в полицию Москвы после избиения двумя неизвестными. Началась проверка, по её результатам силовики решат, открывать ли уголовное дело по факту побоев.

Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои), — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

РИА Новости уточняет , что речь в сообщении идёт о Егоре Жукове, пострадавшем в инциденте на западе Москвы.

Жуков является фигурантом «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил активиста к трём годам условно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Егора Жукова после избиения в столице на скорой отвезли в ГКБ № 67. Там ему должны сделать МРТ головного мозга. Молодой человек стал жертвой нападения неизвестных у своего дома.