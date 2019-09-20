https://static.news.ru/photo/3309ddf4-db89-11e9-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необоснованной меру пресечения в виде ареста в отношении актёра Павла Устинова. Молодого человека осудили по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа в столице.

Я считаю меру пресечения в виде заключения под стражу несоразмерной, судя по материалам, изученным мной, — заявила журналистам Москалькова.



20 сентября омбудсмен присутствует на заседании Мосгорсуда, где рассматривается ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении Устинову меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. 26 сентября инстанция рассмотрит жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор актёру.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие, писал News.ru.