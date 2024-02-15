Мощный пожар в «Известия холле»: что известно сейчас, есть ли жертвы

Фото: МЧС РФ

Утром 15 февраля огонь охватил территорию реконструируемого комплекса «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы. Что известно о ЧП к этому часу, есть ли погибшие или пострадавшие, какой урон?

Что сейчас известно о пожаре

Информация о пожаре по адресу: Тверская улица, 18, корпус 1, появилась около 06:00 мск. Как установило МЧС, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора на территории комплекса зданий «Известия холл».

Изначально площадь пожара составляла 800 кв. м, затем она выросла до 1,5 тыс. кв. м, на которой была локализована. Впоследствии открытое горение ликвидировали.

Как сообщили в оперативных службах, у одного из строений обрушился металлический купол. Благодаря действиям пожарных огонь не перешел на здание «Известия холла».

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. По данным МЧС, тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой — строительными и другими горючими материалами, на месте возгорания наблюдалось плотное задымление. К ликвидации последствий ЧП привлечены более 120 человек, задействовано 35 единиц техники.

Пожар во дворе здания «Известия холла» в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщили в МЧС.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Есть ли погибшие или пострадавшие

Во время пожара в «Известия холле» на Пушкинской площади пострадал один человек — мужчина получил ожог руки.

Ранее сообщалось, что один человек пропал без вести в результате ЧП на территории комплекса. Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности.

«Информация о пропавшем без вести не подтвердилась — потерянный сотрудник просто уехал домой», — говорилось в сообщении.

Какой ущерб от пожара в «Известия холле», что на дорогах поблизости

Огонь уничтожил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, которые располагаются на территории «Известия холла».

Корреспондент NEWS.ru показал кадры, снятые в районе пожара. По его данным, на месте много машин экстренных служб и представителей силовых ведомств. Кроме того, Малая Дмитровка перекрыта для движения, пожарные машины по Тверской стоят до гостиницы «Интерконтиненталь».

Из-за возгорания перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке, а также вход на станцию метро «Пушкинская».

Какая причина пожара в «Известия холле»

Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания на территории комплекса «Известия холл». Причину ЧП установят в результате пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле у ведомства.

По данным Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, проверка на соблюдение обязательных требований пожарной безопасности загоревшихся зданий не проводилась несколько лет. Проверка самого здания «Известия холла» проводилась в декабре 2023 года.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что известно о комплексе «Известия холл»

Историческое здание комплекса было построено в 1926–1927 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Григория Бархина при участии известного инженера-конструктора Артура Лолейта.

В комплексе разместились типография и редакция газеты «Известия». Московский выпуск издания печатался в нем вплоть до начала 1990-х годов, а редакция размещалась здесь до 2011 года.

Комплекс считается одной из достопримечательностей центра Москвы. Здание представляет собой один из самых знаменитых памятников конструктивизма второй половины 20-х годов прошлого века.

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