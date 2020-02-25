https://static.news.ru/photo/167185d8-5830-11ea-a2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Масштабный пожар на территории двух складов резиновых изделий тушат в посёлке Новый Красногорского района Московской области. Огонь распространился на территории четыре тысячи квадратных метров.

Рядом со складами находится госпиталь Вишневского, уточняет Пятый канал. имеется угроза распространения огня. Изначально сообщалось, что горят тюки с резиновой крошкой, которые находились между складами. Людей на объектах нет.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Ожидается прибытие спецгруппы для замера уровня вредных веществ в воздухе. К тушению пожара привлечены 73 человека и 21 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар площадью более четырёх тысяч квадратных метров возник на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково Московской области. Огнём охвачены два ангара и деревянные поддоны.