https://static.news.ru/photo/ad4028ea-daed-11e9-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdlnr.ru

В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что мощность каждого взрывного устройства, использованного при теракте в Луганске, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Всего было четыре бомбы. По предварительным данным, устройства были установлены профессионалами на автомобильном мосту. Экспертизы продолжаются.

На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние, — цитирует РИА Новости заявление министра.

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Украины Сергей Пристайко заявил, что президент страны Владимир Зеленский в настоящий момент старается добиться развода войск по всей линии разграничения в Донбассе.