В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что мощность каждого взрывного устройства, использованного при теракте в Луганске, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Всего было четыре бомбы. По предварительным данным, устройства были установлены профессионалами на автомобильном мосту. Экспертизы продолжаются.
На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние, — цитирует РИА Новости заявление министра.
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Украины Сергей Пристайко заявил, что президент страны Владимир Зеленский в настоящий момент старается добиться развода войск по всей линии разграничения в Донбассе.