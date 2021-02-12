Мощное землетрясения произошло на Эквадоре

https://static.news.ru/photo/5113bc30-6dd1-11eb-8f04-96000091f725_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали в южной части Эквадора, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки геофизической службы, подземный толчок произошёл в 08:18 в южной части Эквадора примерно в 10 км от границы с Перу и в 57 км от перуанского города Тумбес. Координаты землетрясения — −4.08 градуса южной широты и −80.39 градуса западной долготы.

Специалисты отметили, что по интенсивности сотрясений подземный толчок оценивается как «разрушительное». Американская Геологическая служба оценила магнитуду в 5,3.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло около Петропавловска-Камчатского. По данным Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», оно было зафиксировано в 09:09 (00:09 мск) 12 февраля. Эпицентр находился в 164 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 км. В главке местного МЧС агентству уточнили, что в краевом центре толчки не ощущались