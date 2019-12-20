https://static.news.ru/photo/e9c9a86e-24a7-11ea-ad87-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Москвы перевела мошенникам полмиллиона рублей ради спасения приглянувшегося ей молодого человека от сомалийских пиратов. Пылкой женщине — 71 год, однако жизненный опыт не помешал искренности неё чувств.

Незнакомец по имени Джим представился моряком и однажды сообщил, что вскоре уходит в рейс. Однако, признался он, при себе есть большая сумма денег, которые есть опасность потерять во время плавания.

Я боюсь, что на нас могут напасть сомалийские пираты. Я хочу подстраховаться и отправить все свои сбережения тебе. Только тебе я верю, — цитирует Telefram-канал Baza послание «моряка Джима» женщине.

Для перевода денег на счёт россиянки ей предстояло заплатить $2 тысячи (около 125 тысяч рублей), это якобы требовалось для оформления документов. Вскоре у пенсионерки потребовали ещё столько же на различные юридические процедуры.

Однако деньги от Джима так и не были перечислены.

После очередной просьбы о переводе денег момент женщина засомневалась в избраннике. Она написала заявление в полицию после того как перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмену из Санкт-Петербурга мошенники продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом чёрной икры.