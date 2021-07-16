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Мошенники выманили у известной певицы и музыковеда 13 млн рублей

00:08, 17 июля 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Телефонные мошенники обманули известную певицу, музыковеда и педагога Светлану Савенко на 13 млн рублей. Они убедили артистку, что только с их помощью она сумеет уберечь свои накопления, сообщает Пятый канал.

В результате жулики украли со счетов певицы значительную сумму. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что музыковед обратилась с заявлением в полицию.

Светлана Савенко в 2002 году получила степень доктора искусствоведения. Она является профессором Московской консерватории, ведущим научным сотрудником Государственного института искусствознания. Многие работы педагога опубликованы за рубежом. Сегодня Савенко продолжает концертную деятельность в качестве певицы «Студии новой музыки».

Ранее в Санкт-Петербурге у 65-летней женщины телефонные мошенники похитили свыше одного миллиона рублей. По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником известного банка и предложил перевести её деньги на «безопасный счёт».

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