Мошенники выманили у известной певицы и музыковеда 13 млн рублей

Телефонные мошенники обманули известную певицу, музыковеда и педагога Светлану Савенко на 13 млн рублей. Они убедили артистку, что только с их помощью она сумеет уберечь свои накопления, сообщает Пятый канал.

В результате жулики украли со счетов певицы значительную сумму. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что музыковед обратилась с заявлением в полицию.

Светлана Савенко в 2002 году получила степень доктора искусствоведения. Она является профессором Московской консерватории, ведущим научным сотрудником Государственного института искусствознания. Многие работы педагога опубликованы за рубежом. Сегодня Савенко продолжает концертную деятельность в качестве певицы «Студии новой музыки».

Ранее в Санкт-Петербурге у 65-летней женщины телефонные мошенники похитили свыше одного миллиона рублей. По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником известного банка и предложил перевести её деньги на «безопасный счёт».