Мошенники похитили 3,5 млн рублей с карты директора «Райффайзенбанка»

https://static.news.ru/photo/78c1b090-7a73-11ea-bffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор по связям с инвесторами «Райффайзенбанка» Екатерина Овчинникова лишилась 3,5 млн рублей из-за действий неизвестных мошенников.

Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы контроля банка. Он заявил, что по карте Овчинников совершаются подозрительные операции, в связи с чем необходимо провести проверку.

По его просьбе директор продиктовала данные, открывшие мошеннику доступ к её счёту, и то начал списывать средства.

Овчинникова позвонила к себе на работу и узнала, что у неё украли 1 млн рублей. Она сразу же заблокировала карту, однако это не помешало мошенника похитить ещё 2,5 млн. Об этом директор узнала, получив более 170 СМС, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали двоих граждан, подозреваемых в краже более 25 млн рублей с банковских карт россиян. Мошенники действовали по похожей схеме.