Мошенники похитили 3,5 млн рублей с карты директора «Райффайзенбанка»

Директор по связям с инвесторами «Райффайзенбанка» Екатерина Овчинникова лишилась 3,5 млн рублей из-за действий неизвестных мошенников.
Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы контроля банка. Он заявил, что по карте Овчинников совершаются подозрительные операции, в связи с чем необходимо провести проверку.
По его просьбе директор продиктовала данные, открывшие мошеннику доступ к её счёту, и то начал списывать средства.
Овчинникова позвонила к себе на работу и узнала, что у неё украли 1 млн рублей. Она сразу же заблокировала карту, однако это не помешало мошенника похитить ещё 2,5 млн. Об этом директор узнала, получив более 170 СМС, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали двоих граждан, подозреваемых в краже более 25 млн рублей с банковских карт россиян. Мошенники действовали по похожей схеме.
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