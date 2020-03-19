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У менеджера по корпоративной защите «Газпрома» украли 1,5 миллиона с карты. Он сам отдал реквизиты мошенникам.

Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Газпромбанка». Его попросили раскрыть данные банковской карточки, сказав, что это необходимо для защиты денег на счету. Мужчина продиктовал информацию, повесил трубку, а уже через полчаса на телефон стали приходить СМС о списаниях. Неизвестные в общей сложности сняли со счёта 1 млн 469 тысяч рублей, сообщает LIFE SHOT.

Ранее жертвой похожего преступления в феврале стала звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер. Девушке позвонил якобы сотрудник Сбербанка и попросил установить приложение на смартфон для защиты средств на счету. После установки так называемой антивирусной программы мошенник перехватил управление устройством и снял с карты крупную сумму денег.

На удочку аферистов на днях попалась и актриса театра «Ленком» Варвара Лаптева, писал NEWS.ru.