Мошенники обманули певца Юрия Лозу

https://static.news.ru/photo/7bdd2f08-3872-11eb-a953-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза лишился 11 тысяч рублей из-за действий мошенников. Исполнитель сам обратился в полицию.

Злоумышленники разместили объявление об аренде жилья в Крыму. Лоза заинтересовался этим предложением и перечислил мошенникам 11 тысяч рублей, после чего они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее Лоза написал на своей странице в Facebook написал, что ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Перевод денежных средств осуществлялся сервисом «Яндекс.Деньги», который не смог предоставить силовикам информацию о том, куда поступили денежные средства, отметил артист.

Как писал NEWS.ru, вдова артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко и её дочь-инвалид Мария были признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с имуществом умершего актёра. Родственники Баталова обратились в полицию из-за того, что заработанное артистом имущество оказалось переписано на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она вместе с мужем Михаилом Цывиным дружила с семьёй Баталова.