Мошенники лишили квартиры тёщу телекомментатора Гусева

Тёща спортивного комментатора стала жертвой мошенников, лишившись квартиры. Они обманом уговорили пенсионерку продать им квартиру.
Легенда злоумышленников оказалась в детективном духе. Преступники представились сотрудниками Следственного комитета и попросили оказать содействие в поимке так называемых чёрных риелторов, которые охотятся за недвижимостью доверчивых граждан. Однако в ловле «на живца» сама женщина оказалась такой доверчивой жертвой,
Уточняется, что события разворачивались в городе Лыткарино.
После заявления пострадавшей в правоохранительные органы была проведена прокурорская проверка. Итогом стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее, как писал NEWS.ru, адвокат Анатолий Миронов рассказал, как злоумышленникам удаётся обманывать людей, купившим квартиру в ипотеку. В результате доверчивые граждане лишаются крупных сумм денег.