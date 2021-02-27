Мошенники лишили квартиры тёщу телекомментатора Гусева

https://static.news.ru/photo/79759ac0-7918-11eb-a72b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёща спортивного комментатора стала жертвой мошенников, лишившись квартиры. Они обманом уговорили пенсионерку продать им квартиру.

Легенда злоумышленников оказалась в детективном духе. Преступники представились сотрудниками Следственного комитета и попросили оказать содействие в поимке так называемых чёрных риелторов, которые охотятся за недвижимостью доверчивых граждан. Однако в ловле «на живца» сама женщина оказалась такой доверчивой жертвой, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области и собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что события разворачивались в городе Лыткарино.

После заявления пострадавшей в правоохранительные органы была проведена прокурорская проверка. Итогом стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее, как писал NEWS.ru, адвокат Анатолий Миронов рассказал, как злоумышленникам удаётся обманывать людей, купившим квартиру в ипотеку. В результате доверчивые граждане лишаются крупных сумм денег.