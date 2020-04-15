Мошенник украл у Запашного 50 тысяч рублей

Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты. Неизвестный написал ему в мессенджере, представился живущим в США бойцом UFC Алексеем Олейником, с которым дружит Запашный, и попросил 50 тысяч рублей.
Директор цирка перевёл деньги, после чего перезвонил другу. Олейник заявил, что не писал ему, не просил и не получал от него этих денег,
Как сообщили в полиции, Запашный попросил сотрудников МВД не приезжать к нему домой из-за режима самоизоляции, и сказал, что может приехать в отделение сам, чтобы написать заявление о краже. В своём Instagram он сообщил, что вместе со своим братом Аскольдом много занимается благотворительностью, и произошедшее вызвало в нём обиду, так как мошенник вряд ли потратит украденные деньги на помощь нуждающимся.
Ранее NEWS.ru писал, что директор по связям с инвесторами Райффайзенбанка Екатерина Овчинникова лишилась 3,5 млн рублей из-за действий неизвестных мошенников.
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