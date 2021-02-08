Мосгорсуд сократил срок ареста главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову

https://static.news.ru/photo/434c533c-6a2a-11eb-9cb0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Московский городской суд только что сократил до 15 суток арест главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, — сообщает Telegram-канале «Апология протеста».

3 февраля Тверской суд арестовал Смирнова на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. Его задержали в субботу, 30 января, накануне очередного митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (ч. 8 статьи 20.2 КоАП).

Однако на ночь в отделении его не оставили и отпустили под обязательство о явке в суд. Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний в твите был изображён на обложке видео штаба Навального. 4 февраля Смирнова и других арестованных отправили отбывать арест в центр временного содержания в Сахарово.

В тот же день утром по соцсетям разлетелось фото из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово. На ней была изображена восьмиместная камера, в которую вместо положенных восьми человек поместили 28. Авторы снимка утверждали, что им пришлось спать на двухъярусных железных кроватях, матрасы арестованным никто не выдал. Также на фото было видно, что туалет находится прямо в камере и ничем не огорожен. Среди помещённых в эту камеру оказался арестованный накануне главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Кремле не намерены следить за процессом по делу главреда «Медиазоны».