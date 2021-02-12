Момент взрыва супермаркета во Владикавказе попал на видео

https://static.news.ru/photo/290170ec-6d32-11eb-9536-96000091f725_660.jpg Фото: Виктория Гагкаева/РИА Новости

Взрыв супермаркета «Магнит» во Владикавказе попал на видео. Момент происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения, расположенными рядом с ТЦ.

На кадрах видна огненная вспышка, после чего всё накрывает облако из пыли и обломков. В результате происшествия здание торгового центра разрушено полностью, передаёт Пятый канал.

После взрыва под завалами был обнаружен живой человек. Дежурящие на месте ЧП медики осмотрели мужчину и не обнаружили у него серьёзных травм. По словам спасённого Зуа Засаева, ему повезло.

Я спал в это время, ночью работал. У меня мастерская, ночью работал, срочный заказ. Под утро я уже уснул. Потом я проснулся, и падает всё. Я помню, что здание рушилось, я старался выбраться. Мне повезло, да, — цитирует его телеканал «Звезда».

Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля. В подвале супермаркета на момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах разбиты стёкла.

По данным представителей правоохранительных органов, причиной взрыва в супермаркете могла стать неисправность газового оборудования, писал NEWS.ru.