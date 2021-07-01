Момент убийства школьницей подростка попал на видео

Убийство школьницей обидевшего её подростка в Братске попало в объектив камер видеонаблюдения. Запись опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно, как молодые люди стоят посреди улицы и о чём-то спорят . В какой-то момент девушка бьёт оппонента ножом в грудь. Подросток поднимает футболку, оглядывая своё тело, затем зажимает рану и идёт в сторону своих друзей.

По данным издания, подойдя к приятелям, юноша упал. Очевидцы пытались оказать ему первую помощь, затыкали рану футболками, вызвали скорую помощь. Однако подросток скончался по пути в больницу.

Трагедия произошла 30 июня в городе Братске Иркутской области. По предварительным данным, удар пришёлся юноше прямо в сердце.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Известно, что она состоит на учёте в ПДН. Кроме того, несколько лет назад она привлекалась к ответственности за кражу.