Момент смертельного ДТП с блогером Саидом Губденским попал на видео

В Сети появились кадры смертельной аварии, в которой погиб блогер Саид Губденский. Первые секунды аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры публикует РЕН ТВ. По свидетельствам очевидцев, Саид «играл в шашечки» на Кутузовском проспекте, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль.

На кадрах видно, как автомобиль, за рулём которого находился блогер, внезапно вылетает на встречку. Уже через несколько секунд машина столкнётся с Volvo и Mercedes.

По некоторым данным, автомобиль блогера был на летней резине. Он и его пассажир погибли.

Авария произошла днём 20 ноября. Причиной ДТП, по некоторым данным, стали игра в «шашки» на дороге и превышение скорости.

Незадолго до этого Саид Губденский в своём Instagram выкладывал видео, где он за рулём BMW M4 Competition на большой скорости ездит по оживлённым улицам Москвы. В отдельные моменты скорость достигала более 165 км/ч. Машину он приобрёл всего неделю назад.

Ранее стало известно, что вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве оказался президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.