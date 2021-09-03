Момент падения грузовика с эстакады в Москве попал на видео

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Момент падения грузового автомобиля с эстакады в Москве попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в районе пересечения Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца в ночь на субботу, 4 сентября. В результате ДТП оказалось полностью перекрыто движение по Ленинградскому шоссе в сторону центра.

По предварительным данным, водитель грузовика получил перелом позвоночника. В тяжёлом состоянии он госитализирован. Предположительно, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал на проезжую часть, сообщает ГИБДД

Автомобили направляют через дублёр Ленинградского проспекта. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.